РИАМО - 3 июн. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проверить применение принятых для борьбы с Covid-19 нормативных актов на предмет соблюдения прав граждан, сообщается на сайте правительства.

«Проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — говорится в поручении.

Особое внимание необходимо обратить на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан, отмечается в документе.

В данной работе нужно обеспечить информационное сопровождение данного анализа. Доклад по итогам должен быть представлен в правительство РФ до 8 июня.

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3 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.