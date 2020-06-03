РИАМО - 3 июн. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проверить применение принятых для борьбы с Covid-19 нормативных актов на предмет соблюдения прав граждан, сообщается на сайте правительства.
Особое внимание необходимо обратить на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан, отмечается в документе.
В данной работе нужно обеспечить информационное сопровождение данного анализа. Доклад по итогам должен быть представлен в правительство РФ до 8 июня.
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3 ИЮНЯ
- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.
- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.
- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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