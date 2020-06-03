РИАМО - 3 июн. Прошедшей ночью в Москве и Подмосковье выпало до 12 миллиметров осадков, что составляет примерно пятую часть от месячной нормы июня, в течение дня в регионе может выпасть еще до 20 миллиметров осадков, сообщил РИАМО в среду дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Больше всего дождей этой ночи обрушилось на южную половину Московского региона. В Зарайске выпало 12 миллиметров осадков, это почти 20% от месячной нормы осадков. В Москве больше всего выпало на ВДНХ — 10 миллиметров и 8 миллиметров в Строгине», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение всей среды также ожидаются осадки. К концу дня в Московском регионе может выпасть от 10 до 20 миллиметров.

В среду на территории Московского региона ожидается холодая и облачная погода с дождями, также прогнозируются грозы.