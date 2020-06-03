РИАМО - 3 июн. Московское областное УФАС России установило, что администрация городского округа Щелково в течение года не проводила обязательные торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкции, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Управлением установлено, что администрацией после утверждения 3 июня 2019 года новой схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Щелково до настоящего времени не проведены обязательные торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», — говорится в сообщении.

Непроведение торгов нарушает требование, установленное законом о рекламе, а также препятствует хозяйствующим субъектам осуществлению деятельности на рынке наружной рекламы и входу новых субъектов на рынок рекламы.

Управление ФАС по Московской области направило в адрес администрации городского округа предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и необходимости осуществления действий, предусмотренных статьей 19 Закона о рекламе и ГК РФ, направленных на обеспечение конкуренции путем объявления торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.