РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил жителей Подмосковья об угрозе паводков и призвал быть крайне острожными, так как в зоне риска находятся дачные участки.
«Сегодня в Подмосковье — штормовое предупреждение, сильный дождь и ветер. По данным Росгидромета, за два дня в области может выпасть месячная норма осадков», — написал Воробьев в Instagram.
В ряде муниципалитетов есть угроза паводка: Истра, Красногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Дубна и Подольск, добавил губернатор.
По его словам, в зоне риска находятся дачи, поэтому жителям, по возможности, лучше ненадолго уехать из домов.
Ранее областное ГУ МЧС сообщило, что в Московской области за четыре дня откачали свыше 15 тысяч кубических метров воды с территорий подтопленных приусадебных и дачных участков. На данный момент в 11 муниципальных образованиях и 30 СНТ остаются подтопленными 577 приусадебных участков, 12 дачных домов и один мост, а также размыт один участок дороги.
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Сегодня в Подмосковье — штормовое предупреждение, сильный дождь и ветер. По данным Росгидромета, за два дня в области может выпасть месячная норма осадков, в ряде муниципалитетах есть угроза паводка: Истра, Красногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Дубна и Подольск. В зоне риска находятся дачи. Если есть возможность, лучше ненадолго уехать из домов. Все наши экстренные службы приведены в режим повышенной готовности — при необходимости будут организованы аварийно-спасательные мероприятия. Прошу всех быть максимально осторожными!
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