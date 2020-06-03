РИАМО - 3 июн. Московское областное управление ФАС России признало ООО «Капитал Групп» недобросовестным поставщиком из-за уклонения от контракта на поставку искусственных дорожных неровностей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Жалобу на компанию направило ГБУ «Мосавтодор» Московской области.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок», — отмечается в материале.

Однако фирма не представила в срок, установленный законом, подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. В «Мосавтодор» поступило уведомление об уклонении компании от заключения контракта на поставку искусственных дорожных неровностей.

На заседании комиссия УФАС по Подмосковью выслушала все доводы сторон и рассмотрела все доказательства. Компания не представила доказательств об объективных причинах для неподписания проекта контракта.

Комиссия пришла к выводу, что сведения в отношении ООО «Капитал Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.