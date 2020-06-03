РИАМО - 3 июн. В Москве за минувшие сутки вылечили 3385 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее число выздоровевших превысило 90 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91654», - сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после лечения проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Сдать плазму могут те, кто переболел коронавирусом, в возрасте от 18 до 55 лет. При этом человек не должен иметь хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также москвичи, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Те, кто вылечился от коронавируса и хочет сдать плазму или стать волонтером, могут обратиться на горячую линию, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00, по номеру: 8 (495) 870-45-16.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.