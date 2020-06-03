РИАМО - 3 июн. Пользователи приложения «Помощник Москвы» в скором времени смогут пожаловаться на нелегальную торговлю в метро и электричках, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы решили разработать новую полезную функцию для приложения «Помощник Москвы» — скоро пользователи смогут присылать фото нелегальной торговли в метро и электричках прямо в приложение», — говорится в сообщении.

«Организатор перевозок» будет оперативно проверять все сообщения, примет меры и даст обратную связь.

Функция станет доступна пользователям примерно через два месяца.