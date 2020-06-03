РИАМО - 3 июн. В Московской области за прошедшие сутки выздоровели после лечения от коронавируса 502 человека, за весь период врачи региона вылечили более девяти тысяч пациентов, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Все граждане выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 9311 человек», — отмечается в материале.

В Московской области за период пандемии выявлено 40 455 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Подмосковье отменили цифровые пропуска для передвижения на транспорте, но всем жителям обязательно нужно носить маски в общественных местах, также рекомендованы перчатки. Постепенно ослабляются ограничительные меры. В частности, заработали парки, храмы и МФЦ.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.