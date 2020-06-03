РИАМО - 3 июн. В Московской области за четыре дня откачали свыше 15 тысяч кубических метров воды с территорий подтопленных приусадебных и дачных участков, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Из-за сильных ливней, которые обрушились на территорию Московского региона в конце мая, в Подмосковье произошли подтопления. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в кратчайшие сроки ликвидировать подтопления.

«С 30 мая по 2 июня освободились от воды 185 приусадебных участков, 25 дачных домов, два участка дороги. Всего откачено 15 027 кубических метров воды: 1995 кубических метров воды мотопомпами и ПНС сотрудниками МЧС, 9332 кубических метров воды мотопомпами и сотрудниками ЖКХ», — говорится в сообщении.

На данный момент в 11 муниципальных образованиях и 30 СНТ остаются подтопленными 577 приусадебных участков, 12 дачных домов и один мост, а также размыт один участок дороги. Подтопленных участков дороги нет.

Всего привлекается для откачивания воды 103 человека и 37 единиц техники, в том числе от МЧС 33 человек и 11 единиц техники.

Кроме того, организована адресная помощь населению и работа психологической службы.

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