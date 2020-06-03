РИАМО - 3 июн. Полицейские в Люберцах задержали 28-летнюю женщину, которую подозревают в совершении грабежа вместе с сообщником, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Ночью злоумышленница со своим знакомым, находясь на улице Заречная в деревне Марусино, обратились к местному жителю и попросили оказать одному из них медицинскую помощь. Мужчина согласился и вызвал такси, на котором они направились в ближайшую аптеку. Подъехав к пункту назначения, они напали на нового знакомого», — сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Злоумышленники отняли у пострадавшего телефон, вытащили его из машины и стали избивать. Они также похитили деньги и личные вещи, после чего скрылись. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Полицейские вышли на след подозреваемой после изучения записей с камер. Женщину задержали по горячим следам недалеко от места преступления, у нее нашли похищенный телефон.

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция разыскивает соучастника преступления.