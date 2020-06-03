РИАМО - 3 июн. Свыше 50 тысяч учителей провели более 9 миллионов онлайн-уроков в ходе дистанционного обучения в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Благодаря активной работе учителей удалось быстро перестроить уроки на новый формат работы и сделать дистанционную учебу не менее интересной и эффективной для школьников, чем традиционное обучение», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Основным образовательным ресурсом в период дистанционной учебы стала «Московская электронная школа», добавила она.

По ее словам, число обращения к МЭШ выросло за это время в 2,5 раза, а число просмотров материалов увеличилось со 122 тысяч до 3,8 миллиона — почти в 30 раз.

Для участников также была создана «Телешкола» на Московском образовательном канале и «Яндекс.Школа», там собрали сервисы и ресурсы для дистанционного обучения. Кроме того, с помощью сервиса «Мои достижения» школьники могут подготовиться к экзаменам и получить итоговую оценку своих знаний.

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3 ИЮНЯ

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- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.