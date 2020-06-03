РИАМО - 3 июн. Вебинары «PROкарьеру в кризис», на которых эксперты обсудят актуальное состояние рынка труда и антикризисные приемы управления карьерой, пройдут 6 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках персональных консультаций участники мероприятия разберут с экспертом свое резюме, пройдут инсценированное собеседование и научатся составлять сопроводительное письмо. Это позволит соискателям сориентироваться в происходящих изменениях на рынке труда и адаптировать свою тактику трудоустройства под новые потребности», — сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Эксперты проведут 11 вебинаров, которые поделят на три секции. Первая секция будет посвящена особенностям управления карьерой и поиску работы в период пандемии коронавируса.

Во второй секции участникам расскажут о поиске работы при отсутствии опыта и стажировках. Третья секция включает индивидуальные консультации с экспертами — участники индивидуальных консультаций смогут получить советы по профориентации.

Серия вебинаров по работе в кризис пройдет на образовательной платформе комплекса «Техноград» с 11:00 до 17:00.