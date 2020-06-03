РИАМО - 3 июн. С 25 мая по 1 июня операторы системы-112 в Московской области приняли почти 215 тысяч звонков, в основном граждане вызывали скорую помощь, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы системы-112.

«Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области за неделю (с 25 мая по 1 июня) – 214 949», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что большинство вызовов - более 92 тысяч - потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб.

Более 74% вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, свыше 22% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.