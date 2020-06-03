РИАМО - 3 июн. В Москве дополнительно проверят техническое состояние 43 инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На маршруте движения военной техники расположены 43 инженерных сооружения — путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом они проходят тщательное обследование», — отметил Бирюков.

По его словам, специалисты проведут контрольные измерения сооружений и подмостовых габаритов, а также изучат техническое состояние объектов.

Обследование поможет подтвердить возможность прохода военной техники на парад по инженерным сооружениям, а также правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасный проезд колонн, подчеркнул заместитель мэра.

Парады Победы пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных Сил РФ. К парадам планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.

Парад Победы традиционно проводится 9 мая, но в этом году из-за ситуации с коронавирусом его было решено перенести.

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