РИАМО - 3 июн. Порядка 4,5 тысяч столичных частных медклиник смогут получить отсрочку по налогам на землю и имущество почти на 450 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее отсрочку по земельному и имущественному налогам получили более 5 тысяч городских организаций в сферах торговли, бытовых услуг, общепита, спорта, досуга, туризма и других сфер.

«Теперь льготы смогут получить еще около 4,5 тысяч зарегистрированных в Москве частных медицинских клиник. Общий объем таких налоговых послаблений для всех столичных организаций превысит 10,1 миллиарда рублей», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Власти столицы ранее расширили перечень отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса. Теперь, к примеру, в список входят частные клиники и стоматологии.

По словам главы городского департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, отсрочку по налогам можно получить за первый квартал 2020 года. Она будет предоставлена автоматически, поэтому организациям не нужно подавать никаких заявлений — срок уплаты этих платежей продлевается до 31 декабря текущего года.