РИАМО - 3 июн. Органы ЗАГС в Подмосковье вернулись к «докоронавирусному» графику работы, все отделения теперь открываются в 09:00, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Вернули работу с 9 до 18 часов. До этого работа была с 8 утра до 17 часов. Сейчас все вернулось на тот уровень, который был до коронавируса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее график работы пришлось изменить для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

На данный момент прием граждан в подмосковных ЗАГСах ведется по предварительной записи. Регистрации браков проходят в неторжественной обстановке - без свидетелей и гостей.

ЗАГСы продолжают работать четыре дня в неделю – по вторникам, средам, пятницам и субботам. Четверг отведен для полной дезинфекции помещений.

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3 ИЮНЯ

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