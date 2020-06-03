РИАМО - 3 июн. Волонтеры выполнили около 113 тысяч заявок по доставке продуктов жителям столицы, которые находятся на самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Особая категория получателей данной услуги — москвичи, заболевшие коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому.

«Услуги по доставке продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости оказывают социальные работники и волонтеры, уже переболевшие и прошедшие тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу», — говорится в сообщении.

За май услуга по доставке продуктов питания москвичам с Covid-19 была оказана более 2 тысяч раз.

С 23 марта на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции поступило свыше 120 тысяч заявок с просьбой купить и доставить продукты. Наибольшей популярностью услуга пользуется у жителей Северного и Восточного административных округов.

После обращения на горячую линию заявка поступает в центр социального обслуживания района, в котором живет заявитель. При заказе обязательно учитывается список покупок, их количество и ценовой диапазон. Волонтеры передают продукты бесконтактно.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.