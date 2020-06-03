РИАМО - 3 июн. После долгого сидения в четырех стенах у москвичей возник недостаток эмоций, которые многие захотят получить во время прогулок и посещения торговых центров, однако некоторые люди не готовы к повышенной активности как психологически, так и физически, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Проблема заключается в том, что за эти месяцы силы организма стали меньше. Иммунитет стал хуже из-за малого количества движений, из-за нахождения в помещениях. Сил может не хватить, это может сказаться плохим самочувствием», - сказал Шабшин.

Он добавил, что желание добрать эмоций будет бессознательным, но нагрузки на организм необходимо давать дозированно.

«Это будет больше бессознательно. Как человек, который долго не пил, чувствует жажду и начинает пить воду стаканами. А надо дозировать. Также и здесь. В один день пойти погулять, в другой отдохнуть», - сказал Шабшин.

С 1 июня москвичам разрешили совершать прогулки на открытых общественных территориях и занятия спортом на свежем воздухе. При этом действует ряд требований: гулять можно по определенному графику и только в маске. На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Также в столице заработали торговые центры, но фудкорты и детские зоны в ТЦ остаются закрытыми.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.