РИАМО - 3 июн. За сутки в Москве умер 61 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число смертей пациентов с Covid-19 в мегаполисе достигло 2685, говорится в сообщении оперативного штаба столицы по ситуации с коронавирусом.

Горожанам напомнили, что до 14 июня в городе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.

Всего в Москве за время пандемии выявлено 185 374 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 88 269 человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что говорить о том, что пандемия ушла из российской столицы, преждевременно. Однако городу удалось избежать худшего сценария развития пандемии. Также стали постепенно смягчаться введенные ранее ограничительные меры.

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Текстовая трансляция

3 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 536 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 736 заболевших. В Москве - 1 842.

- Еще 502 пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.