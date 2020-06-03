РИАМО - 3 июн. В Москве и Подмосковье в среду прогнозируется облачная погода с дождями, а также не исключены грозы, температура воздуха днем составит до плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферных фронтов с юга-востока. Ожидается облачная погода, пройдет дождь, местами сильный. Возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве — 15-17 градусов, по области — 12-17 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80%.