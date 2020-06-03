РИАМО - 3 июн. На столичной ВДНХ еще одному павильону вернут исторический облик, на фасадах павильона №15 «Радиоэлектроника и связь» воссоздадут горельефы, барельефы и скульптуры, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Данный павильон возведен в 1954 году, его первое название «Поволжье». Поэтому главной темой оформления была история городов, расположенных по берегам Волги. Но в конце 50-х годов прошлого века принято решение о перепрофилировании. Тогда павильон получил название «Радиоэлектроника и связь». Часть декора закрыли алюминиевыми фальшфасадами, некоторые элементы демонтировали или повредили.

«При реставрации специалисты нашли элементы горельефов с батальными сценами, которые украшали павильон с 1954 года. Они обнаружились под фальшфасадами, установленными спустя несколько лет - в конце 50-х», - сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что сохранившиеся на фасаде павильона фрагменты позволяют воссоздать утраченные ранее композиции. Именно поэтому вместе с экспертами было решено восстановить первоначальный вид павильона «Радиоэлектроника и связь».

Комплексная научная реставрация здания была прервана и возобновилась 12 мая, когда в мегаполисе перестали действовать ограничения на данный вид работ, введенные ранее в рамках борьбы с распространением Covid-19.

В павильоне планируют восстановить утраченный монумент, на котором солдат, матрос, рабочий с колхозницей держат герб СССР. А также в здании будут отреставрированы лепные декоративные элементы и витражи.

Кроме того, специалисты воссоздадут четыре колонны у входа в здание и украшавшие их горельефы.

На сегодняшний день специалисты уже исследовали остатки декора павильона, а также установили материалы, из которых он был изготовлен.

«В целом утрат, конечно, много. Повреждено более 50% всех поверхностей, местами торчит арматура, есть сколы, трещины по штукатурному слою, загрязнения на сохранившихся участках. Однако у нас достаточно архивных материалов, по которым мастера смогут воссоздать былую красоту здания», - добавил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По словам замдиректора ГКУ «УКРиС» департамента капитального ремонта города Татьяны Поляковой, специалисты создали 3D-макеты барельефов и горельефов в натуральную величину. Сейчас они утверждаются.

Она отметила, что в павильоне также проходят работы по расчистке живописи и воссозданию утраченных лепных элементов и скульптур.

Восстановление исторического облика павильона №15 на ВДНХ будет проходить в течение этого года.