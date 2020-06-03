РИАМО - 3 июн. Со среды в Московской области могут возобновить работу образовательные организации, которые проводят индивидуальные практические занятия по программам летной подготовки пилотов, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Уведомление о готовности организации летной подготовки после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность такой организации с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в министерство образования Московской области», — говорится в документе.

Кроме того, в среду в Московской области возвращаются к работе парикмахерские, салоны красоты, солярии и бани.

Жители Подмосковья также могут гулять в парках. В общественных местах обязательно использование маски и соблюдение социальной дистанции.