РИАМО - 3 июн. Со среды в Подмосковье могут вернуться к работе салоны красоты, парикмахерские, косметические и СПА-салоны, массажные кабинеты, солярии, сауны, бани и душевые, которые ранее закрыли свои двери для посетителей из-за пандемии коронавируса.

Власти разрешили открыться только тем предприятиям, чья площадь составляет до 400 квадратных метров, при этом у заведения должен быть вход для клиентов с улицы.

Работать организации должны в соответствии с отраслевым стандартом. Так, всем посетителям и работникам необходимо использовать маски и перчатки. У косметологов и мастеров по маникюру должны быть маски-экраны. Обязательно соблюдение 1,5-метровой социальной дистанции.

На входе у клиентов проверят температуру, термометрия коснется и работников заведений. Обслуживание в заведениях будет осуществляться по предварительной записи с соблюдением как минимум 20-минутного интервала между посетителями.

Посещение бань и саун необходимо организовать из расчета 5 квадратных метров в зоне отдыха на одного гостя. Купели и бассейны под запретом. Напитки и продукты можно купить только в заводской упаковке. В салонах красоты клиентам разрешено подавать только бутилированную воду.

В помещениях необходимо предусмотреть регулярную дезинфекцию и проветривание. Кроме того, раз в две недели не менее 10% работников предприятий сферы услуг будут в обязательном порядке тестировать на Covid-19.

Проверять соблюдение стандарта работы в условиях распространения коронавируса будут контролеры Covid-19. Их можно узнать по красным головным уборам или жилетам. Они проследят как за сотрудниками заведений, так и за клиентами.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что москвичи могут получить препарат от коронавирусной инфекции уже этой осенью.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- С 3 июня в Подмосковье смогут возобновить работу салоны красоты, парикмахерские и бани определенной площади, а также с отдельным входом.

- На въездах в Москву сняли блок‑посты для проверки цифровых пропусков. Нарушителей могут отслеживать камеры.

- Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.