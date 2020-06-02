РИАМО - 2 июн. Сильные ливни ожидаются в Подмосковье к вечеру 3 июня, может выпасть до 78% месячной нормы осадков, в столице такая сырая погода ожидается 4 июня, сообщается на сайте «Метеовести».

Третьего июня жителей регионов Центральной России и Черноземья ждет очередное испытание интенсивными ливнями.

«К вечеру стена аномального дождя, смещаясь строго в северном направлении, пройдет через границу Тульской и Рязанской областей и выйдет на южные районы Подмосковья. Так, осадков больше всего ожидается в таких райцентрах Московской области, как Серебряные Пруды – 56 миллиметров, Серпухов – 54 миллиметра, Ступино – 59 миллиметров», - говорится в сообщении.

В Чехове может выпасть 55 миллиметров осадков, а в Наро-Фоминском округе – 48 миллиметров. Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

В столице вечером в среду и в ночь на четверг ливни приобретут экстремальный характер – за сутки ожидается 29-34 миллиметра осадков, это составляет чуть менее половины от июньской нормы.

Интенсивные дожди спровоцируют подъем уровня воды в реках и водоемах Московского региона. Это может усугубить сложную паводковую ситуацию, а также привести к новым подтоплениям.