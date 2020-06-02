РИАМО - 2 июн. В столице прошло судебное заседание по делу экономиста, представлявшегося врачом и делавшего аборты в московской клинике, говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора по столице и Подмосковью.

В заседании приняли участие специалисты ведомства, которые подтвердили суду, что у подсудимой нет медицинского образования.

«Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в марте 2019 года получены сведения о нанесении тяжкого вреда жизни и здоровью граждан в ООО «Евроклиник». Территориальным органом проведена проверка в отношении медицинской организации, материалы направлены в ГСУ СК России по Москве», - говорится в сообщении.

Удалось установить, что медикаменты для искусственного прерывания беременности назначались всем пришедшим на прием, включая пациентов, чей срок беременности превышал 12 недель, а также несовершеннолетним.

Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению.

Таким образом, одну из пострадавших, у которой беременность была плановая, протекала без угрозы прерывания, лжеврач, создав видимость проведения УЗИ, убедила, что беременность замершая, и ей необходимо немедленно принять препарат для прерывания беременности. Также ее просили не обращаться в другие больницы в случае осложнений после искусственного прерывания беременности.