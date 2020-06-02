РИАМО - 2 июн. В 62 муниципальных образованиях Подмосковья приняли нормативно-правовые акты для отсрочки платы за аренду муниципального имущества, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Для поддержки предпринимателей, которые из-за ограничительных мер не могут продолжать свою деятельность в полной мере, в Подмосковье ввели комплекс мер.

«В части имущества была предоставлена отсрочка по оплате арендных платежей за областную собственность и земельные участки неразграниченной собственности», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Отсрочка предоставляется с 1 марта по 1 октября этого года, погасить ее можно равными частями в течение 2021-2022 годов.

С 1 марта до окончания режима повышенной готовности отсрочка составит 100% арендной платы, а после окончания режима повышенной готовности до 1 октября - 50%.

За отсрочкой могут обратиться представители пострадавших отраслей предпринимательства и торговли, которые утверждены правительством России, а также отраслей, указанных в постановлении правительства Московской области.

Подать заявление на отсрочку платежей за аренду муниципального имущества можно в 62 городских округах, среди которых Балашиха, Воскресенск, Дзержинский, Ивантеевка, Королев, Котельники, Красноармейск, Краснознаменск, Лобня, Люберцы, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Реутов, Рошаль, Серпухов, Ступино, Черноголовка, Чехов.

А также в Электрогорске, Богородском округе, Бронницах, Волоколамском округе, Дмитровском округе, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Зарайске, Звездном городке, Клину, Коломенском округе, Красногорске, Ленинском округе, Лотошине, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине.

А еще в Рузском округе, Серебряных Прудах, Талдомском округе, Фрязине, Шаховской, Щелкове, Электростали, Долгопрудном, Сергиево-Посадском округе, Восходе, Домодедове, Истре, Кашире, Лыткарине, Можайском округе, Мытищах, Наро-Фоминском округе, Павловском Посаде, Раменском округе, Солнечногорске, Шатуре, Химках и Луховицах.

Сделать это можно через портал РПГУ по ссылке.