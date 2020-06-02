РИАМО - 2 июн. Мобильные приложения «Помощник Москвы» и «Московский транспорт» расскажут горожанам о загруженности парков, количество отдыхающих в парках находится на контроле, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Требования санитарной безопасности опубликованы на сайте Роспотребнадзора, и сбор данных позволяет контролировать соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, которая является минимально необходимой для обеспечения безопасности и позволяет избежать большую часть возможностей передачи вируса», – говорится в сообщении.

Приложение «Московский транспорт» покажет информацию о загруженности парков, собранную с помощью «Помощника Москвы». В приложении «Помощник Москвы» пользователь может сам оценить загрузку (много/мало людей) и сообщить о скоплении людей в данной точке в разделе «Нарушения», нажав на иконку «Камера».

Администрации парков также следят за загруженностью парков, чтобы москвичи могли спланировать прогулку, соблюдая все правила санитарной безопасности. В случае чрезмерного скопления людей вход в парк может быть временно ограничен.

Информация о загруженности парков доступна москвичам в режиме реального времени на тепловой карте. Карта опубликована на mos.ru и скоро будет доступна в приложении «Московский транспорт».

Уже сейчас «Московский транспорт» показывает доступную для прогулок дистанцию радиусом 2 километра при нажатии кнопки «Расписание прогулок» на главном экране, а также ближайшие продуктовые, зоомагазины, аптеки, машины каршеринга, станции метро, автобусов, проката велосипедов и самокатов.

С 1 июня в Москве открыты городские парки и зеленые зоны. Соблюдение масочного и перчаточного режимов в общественных местах по-прежнему является обязательным требованием.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что москвичи могут получить препарат от коронавирусной инфекции уже этой осенью.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- С 3 июня в Подмосковье смогут возобновить работу салоны красоты, парикмахерские и бани определенной площади, а также с отдельным входом.

- На въездах в Москву сняли блок‑посты для проверки цифровых пропусков. Нарушителей могут отслеживать камеры.

- Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.