РИАМО - 2 июн. В ходе проверок инспекторы выявили свыше 10 пассажиров общественного транспорта без масок в Ленинском городском округе, также были выявлены 10 водителей общественного транспорта без средств индивидуальной защиты и двое водителей, не соблюдавших соцдистанцию, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Всего за 1 июня в округе проверили около 1 тысячи пассажиров и 180 транспортных средств. В проверке было задействовано порядка 30 сотрудников административно-пассажирской инспекции Московской области и управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса региона», – говорится в сообщении.

Еженедельно на территории Подмосковья проводятся рейды по соблюдению соцдистанции на транспорте и наличию масок у водителей и пассажиров. 1 июня на транспорте и прилегающей инфраструктуре Московской области специалисты проверили 900 автобусов, около 70 машин такси, более 3,1 тысячи пассажиров. Среди них было выявлено 60 человек без масок.

За проезд в общественном транспорте без медицинской маски нарушителю выпишут штраф в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Московской области. За нарушение социальной дистанции физическому лицу грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, юрлицу – от 100 до 300 тысяч рублей.