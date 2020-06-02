РИАМО - 2 июн. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений столицы провели около 11 тысяч мероприятий о соблюдении мер безопасности в период борьбы с коронавирусом, 85 раз специалисты работали на ликвидации ДТП, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«Сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы в мае 2020 года совершили 1910 выездов, из них 94 на тушение пожаров и 1816 на происшествия, <...> спасли 10 человек на пожарах, 13 при ликвидации ДТП и одного человека при ликвидации происшествия на воде. 85 раз работали на ликвидации ДТП», – говорится в сообщении.

Специалисты 147 раз выезжали по заявке «ртуть», чтобы помочь собрать разбитый градусник и провести демеркуризацию помещений, пять раз работали на обрушении конструкций, выезжали на 31 угрозу взрыва и 1548 раз выезжали на иные происшествия, оказывая социальную помощь москвичам.

По заявкам пожарные выезжали на спасение животных и птиц, помогли освободить из опасной ситуации собаку, трех кошек, голубя и 20 утят. Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах ГКУ «ПСЦ» выезжали 380 раз, провели 215 патрулирований, 16 раз привлекались к ликвидации дорожно-транспортных происшествий.

127 раз специалисты обеспечивали пожарную безопасность по спецнарядам в майские праздники и совершили 21 социальный выезд для оказания помощи населению. За время патрулирования магистралей столицы спасатели оказали первую медицинскую помощь двум пожилым людям, получившим травмы.

«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в мае спасли двух человек и оказали помощь трем пострадавшим. Водолазы МГПСС провели обследование 11 водоемов в зонах отдыха с купанием. Для предупреждения гибели на воде спасатели 5761 раз патрулировали водоемы», – отмечается в материале,

В целях предупреждения граждан о соблюдении мер безопасности в период борьбы с коронавирусом провели около 11 тысяч мероприятий, включая беседы и объявления по системе громкоговорящей связи. Пожарные и спасатели департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы продолжают выполнять задачи в условиях повышенной готовности.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что москвичи могут получить препарат от коронавирусной инфекции уже этой осенью.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- С 3 июня в Подмосковье смогут возобновить работу салоны красоты, парикмахерские и бани определенной площади, а также с отдельным входом.

- На въездах в Москву сняли блок‑посты для проверки цифровых пропусков. Нарушителей могут отслеживать камеры.

- Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.