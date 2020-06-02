РИАМО - 2 июн. Индивидуальный предприниматель в Подмосковье с помощью регионального бизнес-омбудсмена получил субсидию в сумме МРОТ на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев отметил, что к нему на рассмотрение поступило обращение, связанное с отказом в получении субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в пострадавших от распространения коронавируса отраслях.

«В <…> адрес регионального отделения ПФР было направлено письмо, в котором мы указали причину отказа, размещенную на сайте ФНС России - «количество работников заявителя в апреле составляет менее 90% от количества работников в марте 2020 года», – сказал Головнев.

Он добавил, что в приложенных к обращению формах СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за март и апрель 2020 года число работников оставалось неизменным. В связи с этим, обращаясь в региональный Пенсионный фонд России (ПФР), представители бизнес-омбудсмена попросили рассмотреть доводы, изложенные в обращении предпринимателя.

Также они попросили провести проверку бездействия должностных лиц управления ПФР по Московскому региону и, в случае выявления нарушений, принять меры, установленные действующим законодательством РФ.

Головнев добавил, что все отчеты в ПФР, ИФНС были сданы вовремя, имеются протоколы электронных каналов связи. В результате работы с обращением возникшие недоразумения были устранены, субсидия на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях Covid-19, на сохранение занятости и оплаты труда работников получена ИП за апрель 2020 года.

Ранее индивидуальный предприниматель подал заявку на получение субсидий в размере МРОТ на каждого сотрудника (всего 12 человек), которая вначале имела статус одобренной, а затем была отклонена на сайте nalog.ru. После урегулирования ситуации автор обращения поблагодарил сотрудников аппарата уполномоченного за проделанную работу.

Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

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«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

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