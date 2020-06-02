РИАМО - 2 июн. «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию три газопровода, созданы условия для газификации домов 200 жителей городского округа Серебряные Пруды, общая протяженность новых газовых сетей составила более 3 километров, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В городском округе Серебряные Пруды газифицированы улица Свободная и улица Петра Романова.

«До конца года в Серебряных Прудах мы также догазифицируем улицы в селе Мочилы и введем в эксплуатацию газопроводы-источники в селе Глубокое, Петрово, Подхожее и рабочем поселке Серебряные Пруды. Будут созданы условия для газификации более 400 жителей», – сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

За 2020 год «Мособлгаз» газифицирует 50 населенных пунктов на территории Подмосковья. Свыше 10 тысяч жителей региона смогут подключиться к газу. С начала года предприятие построило восемь газопроводов, благодаря которым к газу могут подключиться более 2,5 тысяч человек.

Работы проводятся в рамках губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2025 года».