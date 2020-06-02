РИАМО - 2 июн. В городском округе Воскресенск возобновили работы по ремонту автомобильных дорог, в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья» на территории муниципалитета планируется отремонтировать 45 дорог, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет свыше 29 километров, а площадь - 117 тысяч квадратных метров. Муниципалитет принимает во внимание пожелания жителей по ремонту дорог.

«На данный момент в рамках программы обустройство автомобильной дороги ведется на улице Новый микрорайон поселка имени Цюрупы. Работы с соблюдением всех необходимых на сегодняшний день мер безопасности осуществляет строительная компания ООО «Воскресеночка», - говорится в сообщении.

Ремонт автомобильной дороги на улице Колина также проводит ООО «Воскресеночка». На площади около 3 тысяч квадратных метров производится полная замена старого асфальтового покрытия, рядом обустраивается тротуар протяженность которого составит более 500 метров. Кстати, тротуар обустраивается по просьбам жителей.

На улице Новой в деревне Перхурово проводится ямочный ремонт на площади примерно 300 квадратных метров.

Воскресенск отлично справляется с ремонтом дорожных ям. По этому показателю городской округ находится в пятерке лучших в Подмосковье. На сегодняшний день оцифровано более 1 тысячи ям.

Устранение ям не только на дорогах, но и во дворах находится на особом контроле руководства округа. В приоритетном порядке устраняются те дефекты асфальтного покрытия, по которым поступают обращения от жителей в муниципальный Центр управления регионом, на портал «Добродел» и по другим каналам.

С момента смягчения режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в округе возобновилась реконструкция старого Афанасьевского моста и строительство нового. Не столь масштабные, но не менее важные работы проходят на мосту реки Нерской, на 5 километре дороги Воскресенск-Виноградово. Здесь ремонт проводит ООО «Стройтранском». Работа идет по графику.

Раннее эта компания завершила ремонт еще одного моста через реку Нерскую, протяженность которого составила около 40 метров. В рамках ремонта специалисты выполнили работы по разборке пролетного строения и замене мостового полотна, обновили асфальтобетонное покрытие, установили барьерные и перильные ограждения, устроили гидроизоляцию и нанесли разметку.