РИАМО – 2 июн. Более 14 тысяч жителей Подмосковья получили помощь от волонтеров «Единой России» за май в условиях пандемии, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Волонтеры в прошлом месяце сделали около 38 тысяч звонков пенсионерам, инвалидам, многодетным и неполным семьям, из них о помощи попросили 14,2 тысячи человек.

«Просьбы людей в основном касаются доставки продуктов и лекарств, необходимых принадлежностей для учебы детей – все они исполняются в течение 2-3 дней, а срочные – в день обращения», – сказал председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что в мае в рамках акции «Спасибо врачам» волонтеры доставляли продукты и средства индивидуальной защиты медикам.

Брынцалов поблагодарил всех медиков. Он добавил, что с конца марта волонтеры обзвонили свыше 403 тысяч жителей Московской области, помощь получили больше 31 тысячи человек.