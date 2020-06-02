РИАМО - 2 июн. Инспекторы проверят готовность многоквартирных домов (МКД) Подмосковья к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов, администрации всех городских округов уже представили планы-графики подготовки к отопительному периоду, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«До 15 сентября будут проверены не менее 30 процентов МКД в каждом муниципальном образовании (всего в Подмосковье около 54 тысяч МКД)», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Инспекторы проведут комиссионные осмотры тех домов, которые имеют подписанный паспорт готовности. Специалисты оценят соответствие данного документа фактическому состоянию домов. Они также проверят исполнение всех работ. По правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда необходимо выполнить 19 видов работ.

«Утепление оконных и балконных проемов; замена разбитых стекол окон и балконных дверей; утепление входных дверей в квартиры; утепление чердачных перекрытий; утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; укрепление и ремонт парапетных ограждений; проверка исправности слуховых окон и жалюзи», – отмечается в материале.

Необходимо также изготовить новые или отремонтировать существующие ходовые доски и переходные мостики на чердаках; отремонтировать, отрегулировать и испытать системы центрального отопления; провести ремонт печей и кухонных очагов; утеплить бойлеры; утеплить и прочистить дымовентиляционные каналы; заменить разбитые стекла окон и дверей вспомогательных помещений.

Требуется провести консервацию поливочных систем; укрепить флагодержатели; проверить состояние продухов в цоколях зданий; провести ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок; поставить доводчики на входных дверях; отремонтировать и укрепить входные двери. По словам Фединой, типичными нарушениями являются незакрытые тепловые контуры, неисправность кровли и систем водоотведения.

В 2019 году Госжилинспекция проверила готовность к зиме около 35 тысяч многоквартирных домов Московской области. Несмотря на подписанные паспорта готовности, в 39% из них выявили различные нарушения, которые инспекторы поручили устранить.