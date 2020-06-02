РИАМО - 2 июн. Столичный центр дизайна Artplay первым в городе получил статус креативного технопарка, статус управляющей компании присвоен ЗАО «Яуза Риэлти», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Решение о проведении пилотного проекта по созданию креативных технопарков принято в мегаполисе в 2019 году, чтобы поддержать активно развивающийся сектор креативных индустрий. На сегодняшний день в городе работают около 100 тысяч креативных компаний, в которых трудятся более 320 тысяч человек.

«Резиденты креативных технопарков имеют право на возмещение затрат на приобретение оборудования. Если за счет собственных средств было приобретено импортное оборудование, то компания сможет компенсировать 25% его стоимости, если отечественное, то 35%», - говорится в сообщении.

Такой же размер возмещения будет в случае покупки оборудования в лизинг. Если компания приобретает оборудование в кредит, то город может компенсировать кредитную ставку в пределах ключевой ставки ЦБ. Если в кредит покупается российское оборудование, то размер компенсации будет увеличен на 5 процентных пунктов.

Максимальный размер субсидии для креативных технопарков составляет 10 миллионов рублей в год.

Креативный технопарк Artplay размещается в цехах бывшего завода «Манометр» на улице Нижняя Сыромятническая. Здесь работают более 400 компаний, в том числе свыше 60 архитектурных бюро и стройкомпаний, 40 дизайн-студий и 20 рекламных агентств.