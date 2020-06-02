РИАМО – 2 июн. Производство компании по изготовлению продукции для личной, профессиональной и промышленной гигиены «Кимберли-Кларк» в подмосковном Ступине отмечает свое десятилетие, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За 24 года с момента открытия представительства в России компания инвестировала в российский бизнес в общей сложности около 12 миллиардов рублей. В том числе около 3,5 миллиарда рублей в расширение и модернизацию ступинского предприятия.

«На сегодняшний день «Кимберли-Кларк» – один из крупнейших инвесторов в Московской области. Мининвест оказывает помощь для развития этого предприятия. В рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта компания получила льготу по налогу на прибыль в виде снижения ставки в региональный бюджет и льготу в виде снижения ставки по налогу на имущество на пять лет», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

За эти годы организация расширила производство, запустила новые линии – их количество увеличилось втрое. Сейчас завод выпускает больше 150 продуктов детской и женской гигиены, которые поставляются на российский рынок и более чем в 15 стран мира.

По словам вице-президента региона Центральная и Восточная Европа компании «Кимберли-Кларк» Дмитрия Гузуна, компания рассматривала Россию как очень перспективное направление для развития глобального бизнеса.

«Десять лет спустя мы видим, что решение было верным. Спасибо всему трудовому коллективу за отличную работу на протяжении всех этих лет!» – отметил Гузун.