РИАМО - 2 июн. Экологи природоохранного фонда «Верховье» обнаружили места обитания редких видов растений и животных во время обследования территории проектируемого природного парка «Журавлиный край» на севере Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В лугах центральной части будущего парка выявлено обитание пары больших кроншнепов – крупных редких куликов, занесенных в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области. В сосняках юго-восточной части встречено несколько экземпляров ужей; эти рептилии тоже занесены в Красную книгу Московской области», - говорится в сообщении.

В восточной и юго-восточной частях парка экологи обнаружили краснокнижные растения - небольшую лесную орхидею гудайеру ползучую и мох неккера перистая. В лесу на западе парка нашли ранее неизвестную популяцию ветреницы дубравной.

Ранее пресс-служба Минэкологии сообщила, что на территории природного парка выявили серых сорокопутов, которые находятся в Красных книгах России и Московской области. На территории Подмосковья насчитывается всего около 100 пар этих птиц.

Природный парк «Журавлиный край» создается на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Она станет самой большой особо охраняемой природной зоной Московской области. В состав парка войдут 11 существующих ООПТ.