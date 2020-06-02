РИАМО - 2 июн. Второй месяц подряд Подмосковье занимает первое место в рейтинге информационной активности культурной жизни регионов России на федеральном портале «ПроКультура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В мае подмосковные учреждения культуры провели более 3,5 тысяч мероприятий, набрав свыше 30 тысяч баллов и установив абсолютный рекорд месяца за все время существования рейтинга (с 2015 года).

«Поздравляем всех коллег с большим успехом и призываем не снижать активности, тем более в столь непростой период», - говорится в сообщении.

Наибольший вклад в успех внесли учреждения культуры городских округов Богородский, Солнечногорск, Люберцы, Королев, Орехово-Зуевский.