РИАМО - 2 июн. В Подмосковье после зимы активно ведется работа по наведению порядка на дворовых и общественных территориях, с начала марта подмели и помыли 401,21 миллиона квадратных метров проездов и тротуаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Кроме того, в регионе покрасили 973 700 погонных метров заборов и ограждений, восстановили 22 103 элемента малых архитектурных форм, очистили от мусора 352,7 миллиона квадратных метров газонов.

«Состояние дворовых и общественных территорий заметно сказывается на качестве жизни и настроении жителей. Поэтому содержанию территорий мы уделяем особое внимание», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Содержание дворов контролируется в Московской области с помощью мобильного приложения.

В число лучших муниципалитетов по уборке дворовых территорий в период с 25 по 31 мая вошли Власиха, Восход, Истра, Красноармейск, Лотошино, Рошаль, Серебряные Пруды, Талдомский округ, Шаховская, Фрязино.

Также в Московской области ведут работу по содержанию деревьев и кустарников.

«В каждом муниципалитете в настоящее время сформирован план опиловки и удаления аварийных деревьев. До конца сезона будет приведено в нормативное состояние 4 576 дворов», - сообщил Хайкин.