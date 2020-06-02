РИАМО - 2 июн. РЖД построит новую автомобильную эстакаду на станции Лесной городок Киевского направления Московской железной дороги в сторону Одинцова, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Эстакада заменит существующий одноуровневый переезд «27 километр» возле станции Лесной городок, что повысит безопасность движения», - говорится в сообщении.

Путепроводную развязку начали строить в связи с возведением дополнительных третьего и четвертого главных путей на участке Солнечная – Апрелевка.

Новая эстакада протянется на 315 метров. Ее планируют достроить в конце следующего года. Сейчас рабочие занимаются выносом коммуникаций, устройством земляного полотна, опор эстакады и пролетов.

На будущей станции МЦД-4 Лесной городок реконструируют пассажирскую инфраструктуру. Здесь организуют две новые платформы, лифты, эскалаторы и подземный пешеходный переход с вестибюлем.

Сейчас на Киевском направлении МЖД реконструируют пассажирскую инфраструктуру еще на 10 станциях: Внуково, Мичуринец, Толстопальцево, Матвеевская, Очаково-1, Крекшино, Кокошкино, Сколково, Переделкино, Апрелевка. Помимо этого, на данном направлении скоро появятся два новых остановочных пункта – Минская и Аминьевская.