РИАМО - 2 июн. Несвоевременную дезинфекцию детских площадок выявили на прошлой неделе в Реутове и Рузском городском округе, в Подмосковье продолжаются работы по дезинфекции детских и спортивных игровых площадок для профилактики распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Проверка с использованием приложения показала, что по рейтингу исполнения заданий по обработке детских игровых площадок (ДИП) лучшими признаны городские округа: Бронницы, Воскресенск, Ивантеевка, Истра, Королев, Красноармейск, Лотошино, Протвино, Рошаль, Серебряные Пруды, Черноголовка, Шаховская», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области - главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов.

Он добавил, что по обработке ДИП также лидируют Электрогорск, Власиха, Восход, Звездный городок, Молодежный, Талдомский округ, Раменский округ. При этом факты несвоевременной дезинфекции детских площадок на минувшей неделе выявили в городском округе Реутов и в Рузском городском округе.

Главам округов-нарушителей направили письма, в которых указывается на необходимость своевременного и качественного проведения данных мероприятий.

Сотрудники управляющих компаний обрабатывают детские и спортивные площадки, малые игровые формы, детские качели во дворах многоквартирных домов специальными обеззараживающими растворами.

Ранее детские площадки в Московском регионе были обнесены сигнальной лентой и закрыты для посещения на время действия ограничительных мер по коронавирусу.