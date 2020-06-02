РИАМО - 2 июн. По данным на 1 июня, число личных автомобилей на дорогах Подмосковья увеличилось на 44% по сравнению с началом апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По сравнению с понедельником, 18 мая, в день послабления режима число транспортных средств выросло на 12%.

«Всего 1 июня в Подмосковье было зафиксировано более 2,1 миллиона машин, из них 1,3 миллиона проехали по областным дорогам с 12:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает о важности соблюдения ПДД.