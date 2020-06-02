РИАМО - 2 июн. Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца генерального директора ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, которого обвиняют в растрате более 1 миллиарда рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«2 июня 2020 года Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хомякова А.Н., который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 160 УК РФ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с объявлением в международный розыск Хомякову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо экстрадиции его на территорию России.