РИАМО - 2 июн. Несовершеннолетний водитель мотоцикла пострадал в Дмитровском городском округе днем во вторник, он столкнулся с автомобилем УАЗ, говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Дмитровскому городскому округу ОГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что авария произошла в 14:30 в деревне Голявино.

«Водитель, управляя автомашиной УАЗ-315148, пристегнутый ремнем безопасности, выезжая с территории СНТ «Речник-1», не предоставил преимущества в движении транспортному средству, приближающемуся с левой стороны по ходу движения, в результате чего совершил столкновение с мотоциклом KAYO-125», - говорится в сообщении.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил ранения.

По данному факту организована проверка, в результате которой будут установлены причины случившейся аварии.