РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 июн. Председатель Региональной общественной организации по защите прав потребителей «Правозащита», член Общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское», юрист Владимир Миловидов высказал свое мнение о поправках в федеральный закон «О полиции», подчеркнув, что они не нарушают прав и законных интересов граждан и сотрудников полиции, а защищают их интересы, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Внесение поправок в федеральный закон «О полиции», расширяющих полномочия сотрудников МВД, вызвало широкое обсуждение в обществе. Среди прочего, предлагается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, а также проводить досмотр граждан при оцеплении в том числе жилых домов и зданий. Эксперты уверены, что это позволит эффективнее пресекать и раскрывать преступления.

«Считаю, что поправки не нарушают прав и законных интересов законопослушных граждан и в то же время позволяют обеспечить интересы и человека, и полицейского в конкретных ситуациях. Что касается лиц, совершающих правонарушения, то это предупреждение о том, что государство и общество намерены вести адекватную борьбу», – сказал Миловидов.

Он добавил, что закон также повысит ответственность забывчивых родителей, оставляющих своих детей в автомобилях.

«Это дополнительное напоминание им о своих обязанностях. Вскрытие автомобиля и запрет на проход в определенные зоны – стандартные процедуры, которые соответствуют мировым нормам», – заключил Миловидов.