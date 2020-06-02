РИАМО - 2 июн. Пятого июня москвичи смогут наблюдать полутеневое затмение, не покидая мегаполис, говорится в сообщении пресс-службы столичного планетария.

Основное условие - безоблачная погода и открытая местность над юго-восточным горизонтом. Это явление можно наблюдать только вооруженным глазом, особенно вблизи максимальной фазы затмения (22:10 по московскому времени). Если смотреть в бинокль или небольшой телескоп, с трудом, но все же можно заметить небольшое потемнение южного диска Луны.

«Полутеневое затмение Луны начнется 5 июня в 20:46 и закончится в 00:04 6 июня. Максимальное погружение в полутень Земли на 0,568 лунного диска произойдет в 22:25. Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Змееносец и пройдет сквозь северную часть земной полутени», - говорится в сообщении.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и «полутень», в которую Луна будет заходить четыре раза в течение этого года. Такие лунные затмения называются полутеневыми.

В России полутеневое затмение Луны можно будет наблюдать из европейской части (кроме севера) и на юго-западе Сибири.