РИАМО - 2 июн. В Подмосковье утвердили ряд требований для работников и посетителей салонов красоты, парикмахерских и бань, соблюдение данных требований позволит свести к минимуму риск распространения коронавируса, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

С 3 июня в Подмосковье смогут вернуться к работе салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, бани и душевые площадью до 400 квадратных метров и с отдельным входом с улицы. Работать организации должны в соответствии с отраслевым стандартом.

«Для возобновления деятельности предприятию необходимо выполнять специальные мероприятия для организации работы салонов красоты и парикмахерских, бань и саун, а также профилактические мероприятия в отношении посетителей и сотрудников предприятий бытового обслуживания», - сказал Разин.

Согласно установленным требованиям, в банях и парикмахерских будет организован «входной фильтр», который позволит бесконтактно установить температуру тела посетителей. Посещать заведения разрешается только в масках и перчатках.

На видном месте в заведении клиенты должны найти памятки о мерах профилактики Covid-19. Аналогичную информацию рекомендуется дублировать посредством аудиороликов.

Обслуживание в заведениях будет осуществляться по предварительной записи с соблюдением как минимум 20-минутного интервала между посетителями. В это время рабочее место мастера должно быть продезинфицировано, а сам работник должен сменить средства индивидуальной защиты.

В помещениях посетителям следует соблюдать дистанцию как минимум в 1,5 метра от других людей, для ориентирования должна быть соответствующая разметка, в том числе перед входом на случай образования очереди.

При проведении процедур косметологи должны использовать маски-экраны. То же самое касается мастеров по маникюру, однако вместо масок-экранов они могут использовать защитные прозрачные экраны, которые отделят их от клиента.

В салонах красоты клиентам нельзя подавать чай и кофе, разрешается только угощать гостей бутилированной водой.

Посещение бань и саун организуют из расчета 5 квадратных метров в зоне отдыха на одного посетителя. Купели и бассейн будут под запретом. Напитки и продукты можно будет купить только в заводской упаковке.

Для работников салонов красоты, парикмахерских и бань также действуют строгие требования по профилактике коронавирусной инфекции. Среди них – обязательная термометрия перед заступлением на смену, замена защитных масок каждые 2-3 часа, регулярная дезинфекция поверхностей и проветривание помещений. Корме того, раз в две недели не менее 10% работников будут в обязательном порядке тестировать на Covid-19.

Проверять соблюдение стандарта работы в условиях распространения коронавируса будут контролеры Covid-19 в красных головных уборах или жилетах. Они проконтролируют не только сотрудников заведений, но и клиентов. Отчитываться о проверках контролеры будут ежедневно перед Минсельхозпродом Московской области.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что москвичи могут получить препарат от коронавирусной инфекции уже этой осенью.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- С 3 июня в Подмосковье смогут возобновить работу салоны красоты, парикмахерские и бани определенной площади, а также с отдельным входом.

- На въездах в Москву сняли блок‑посты для проверки цифровых пропусков. Нарушителей могут отслеживать камеры.

- Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.