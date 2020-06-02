РИАМО - 2 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с прекращением строительства административного здания рядом с ТПУ «Саларьево» в одноименной деревне Новомосковского округа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.



По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на земельном участке площадью 0,11 гектара планировали построить административное здание суммарной площадью 440 квадратных метров. Однако инвестор не приступил к освоению участка.

«Договор аренды земельного участка будет расторгнут в одностороннем порядке. В соответствии с действующим законодательством арендатору будет направлено уведомление», - говорится в сообщении.

Дальнейшая судьба земельного участка решается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в деревне Саларьево в этом году планируют построить еще один детский сад.