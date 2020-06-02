РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал продуктовый набор от губернатора Подмосковья маме двоих детей из Балашихи, а также разъяснил порядок получения дополнительной выплаты на ребенка в размере 10 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Сергеем Бутусовым доставил продуктовые наборы от губернатора региона жителям деревни Черное и микрорайона Железнодорожный. Среди них - мама двоих детей Татьяна Иванова. Она поблагодарила за своевременную помощь и попросила оказать содействие в получении памперсов для ребенка-инвалида.

«Уточню в управлении социальной защиты ваш вопрос. Если по болезни ребенку положены бесплатные средства личной гигиены, то они должны быть предоставлены», - сказал Ефимов.

Он также разъяснил женщине, как получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого из детей. Выплата производится по заявлению один раз. Заявление может подать любой из родителей или усыновителей через сайт госуслуг. Перечисление выплат идет с 1 июня.

Еще одна заявка поступила через электронную приемную Мособлдумы. Женщина рассказала, что сначала переболела пневмонией сама, а потом находилась на карантине с двумя детьми.

По словам Бутусова, важно, в первую очередь, помогать сегодня таким семьям, которые по предписанию врачей, не могут покинуть квартиру.

Ефимов добавил, что та работа по поддержке пенсионеров, инвалидов, одиноко проживающих граждан, многодетных семей, которая реализуется губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым силами волонтеров и депутатского корпуса имеет свой результат.

«Во время онлайн-приемов жители вновь стали интересоваться насущными городскими проблемами: благоустройством дворов, ремонтом дорог, подъездов. Это хорошо, значит вирус, отступает», - заключил Ефимов.

Обратиться к депутату Мособлдумы Ефимову можно по электронной почте: taras-efimov@mail.ru, а также через его страницы в социальных сетях.