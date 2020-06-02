РИАМО - 2 июн. Пассажиры столичного наземного транспорта могут услышать обращение врачей столичной больницы о правилах проезда в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях в условиях пандемии, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«Дмитрий Напалков, профессор Университетской клинической больницы №1 Сеченовского университета, напомнит пассажирам о необходимости пользоваться защитными масками и перчатками, а также держать социальную дистанцию. Записи с его голосом звучат на маршрутах городского транспорта», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в салоне транспортных средств медиаэкраны также транслируют информацию о правилах проезда. Кроме того, на креслах в общественном транспорте имеются специальные стикеры, которые напоминают пассажирам о соблюдении социальной дистанции.

Представитель пресс-службы напомнил, что в Москве продолжается дезинфекция пассажирского транспорта. Он обрабатывается при каждом возвращении в парк или депо. Также дополнительную дезинфекцию салона проводят на конечных остановках.

Проезд в наземном городском транспорте можно оплатить только с помощью карт «Тройка» и социальных карт – их необходимо привязать к действующему пропуску. По билетам на разовые поездки и банковским картам проезд временно недоступен.

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